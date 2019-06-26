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BURSA

Bursa haberleri: Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

Bursa’da Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın üç oğlu, Denizli’de karıştıkları bıçaklı kavgada yaralandı. İnan’ın çocuklarından birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Gemlik Kaymakamı İnan'ın 2 oğlu bıçaklandı, 1 oğlu darbedildi .
Gemlik Kaymakamı İnan'ın 2 oğlu bıçaklandı, 1 oğlu darbedildi .

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), karıştıkları kavgada yaralandı. Sosyal medyada başlayan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan, baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darbedildi. Polis karşı gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı.

KÜFÜRLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay bugün saat 19.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi Amfi Parkta meydana geldi. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz Şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Tiyatro'da buluştu. İnan, buluşmaya ağabeyleri Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte giderken, B.Ç.'de yanında iki arkadaşıyla birlikte gitti. Amfi Tiyatro'da buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çıkan bıçaklı kavgada Kaymakam Kemal İnan'ın küçük oğlu Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. 3 yaralı kardeş olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, ameliyata alınırken, Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Polis soruşturma başlattı.
Bıçaklı kavganın ardından İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları hastaneye gelerek 3 kardeşin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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