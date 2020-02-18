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POLİTİKA

Gençlere NATO’nun önemi anlatılacak

Türkiye’de, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen “WeAreNATO” (Biz NATO’yuz) kampanyasının lansman etkinliği Türkiye’nin ittifaka katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat’ta İzmir’de gerçekleştirilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kampanyada ittifakın küresel güvenlikteki rolü hakkında özellikle gençler başta olmak üzere üye ülke kamuoyunlarında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

GÜÇLÜ ÜYE TÜRKİYE

Türkiye’nin NATO’ya, NATO’nun Türkiye’ye katkılarının ele alınacağı “Türkiye’nin NATO’ya Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye” başlıklı bir panelin de gerekleştirileceği etkinlikte, “WeAreNATO” kampanyasının lansmanı için özel olarak hazırlanan videonun gösterimi de yapılacak. NATO tarafından 2016-2017 İletişim Stratejisi’nin bir parçası olarak başlatılan “WeAreNATO” kampanyası; NATO ve NATO’nun küresel güvenlikteki rolü ve faaliyetleri hakkında üye ülke kamuoylarında farkındalık oluşturmayı ve özellikle genç kesimi bilgilendirmeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında NATO’nun misyon ve operasyonlarına katkı yapan ilk 5, NATO’nun küresel bütçesine katkı yapan ilk 8 ülke içinde olan Türkiye’nin NATO’ya ittifakın da Türkiye’ye katkılarının bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

EYLÜL 2019’DA KATILDIK

  • Kampanya ilk yılında, NATO’nun görevlerini ve önemini ittifak hakkında az ya da hiçbir bilgisi olmayan kamuoylarından İngiltere, Kanada, Portekiz, Romanya, Slovakya’da pilot olarak uygulandı. Türkiye kampanyaya Eylül 2019’da katıldı.

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