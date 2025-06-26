Gençlerin emeğiyle 1001 Hadis yolculuğu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami İlimler Fakültesi Hadis İlimleri ve Sünnet Araştırmaları Platformu öncülüğünde hazırlanan "Hafızadan Hayata 1001 Hadis" adlı eserin lansmanı, dün FSMVÜ Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Projeye 32 gönüllü öğrencinin katkı sunduğu ifade edilirken, kitap bir yıllık yoğun bir emeğin ürünü olarak raflardaki yerini aldı. Yeni Şafak’a konuşan Proje Koordinatörü Ayşe Betül Doğan, “Sevdiğimiz sözler olan hadis-i şeriflerin hayatımıza yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle nasıl ki Kur’an-ı Kerim’i ezberliyorsak, hadis-i şerifleri de ezberleyip hayatımıza yön vermek istedik” dedi. Projenin hem fikri altyapısını hem de hazırlanış sürecini anlatan Doğan, projeyi hadisleri ezberleyerek sadece hafızamızda değil, hayatımızda da yaşatma hedefiyle başlattıklarını söyledi. Çalışmanın 1 yıllık emeğin bir ürünü olduğunu ifade eden Doğan, “Bir yıl süren çalışmada 32 kişilik bir ekiple çalıştık. Mişkiyat-ı Mesavi dersine katılan 100’ü aşkın bir ders halkamız var. Bu ders halkasından özellikle derse devam eden ve gönül arkadaşları aradık kendimize ve 32 kişi tamamlandı” diye konuştu.





FARKLI FAKÜLTELER DE DESTEK VERDİ

İlk önce öğrencilerle birlikte hadis seçimi yaptıklarını ifade eden Doğan, “Seçtiğimiz hadislerin tercümelerini yaptık ve akademik kontrol süreçlerinden geçirdik. Ne yazık ki ekipten bir arkadaşımız vefat etti ve kitabı göremedi. Ancak onun da emeği bu kitapta yaşatılıyor” diye konuştu. Doğan, proje ekibinde çoğunlukla FSMVÜ öğrencileri yer alsa da, farklı üniversite ve fakülteden öğrencilerinin de katkı sunduğunu belirtildi. Doğan, katılımın yalnızca İslami İlimler öğrencileriyle sınırlı kalmadığını, tıp, eczacılık ve edebiyat gibi çeşitli alanlardan hadis gönüllülerinin projeye dahil olduğunu dile getirdi.





ZOR AMA İLHAM VERİCİ BİR SÜREÇTİ

Kitabın editörlüğünü üstlenen FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Mesut Çakır ise sürecin hem zorlayıcı hem de ilham verici olduğunu ifade etti. Çakır, “Bu süreç bizim için çok heyecanlı ve yorucuydu. Ortak bir üslup belirlemek ve büyük bir ekiple uyumlu çalışmak kolay olmadı. Ancak öğrencilerimizin gözlerindeki heyecan, bizim en büyük motivasyonumuzdu. Bu, onların gayretlerinin görünür hale gelmesi açısından çok anlamlı. Adeta onlara diploma vermişiz gibi bir heyecan yaşadık” ifadelerini kullandı.



