Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi bulundu mu? İkranur Tirsi'nin ailesi Müge Anlı'da 7 yaşındaki kayıp kız çocuğu İkranur Tirsi'nin ailesi Müge Anlı'da: Arama çalışmaları devam ediyor Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor. İkranur Tirsi'nin ailesi kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Nazlı Tirsi, kızının iki kardeşi ile birlikte kaybolmadan üç gün önce köye geldiğini belirterek, “Kızımdan iki gündür haber yok. Duyan, gören varsa haber versin. Bilmiyorum ne oldu, yok haber. Büyük ihtimal kaçırılmış olabilir. Şu anlık aramalardan bir sonuç yok. Aramalar devam ediyor. Bulancak, Giresun, Ordu çevresinde gören, duyan varsa ya da başka şehirlerde artık biri mi geldi de kaçırdı, bilmiyorum. Gören varsa jandarmayı, bizi arayabilirler. Yakın çevrelere baktılar, yok şu an. Ya biri tutuyor zorla birinin evinde, ya da biri kaçırdı zorla" dedi. Arama çalışmalarında 105 personel görev alıyor.

Haber Merkezi 30 Haziran 2020, 11:19 Son Güncelleme: 30 Haziran 2020, 11:30 AA DHA