Kaybolduğu yaylada 33 saat sonra bulunan Elif ve ağabeyine devlet koruması

Tevrat- Gülcan Akbayrak'ın kızı Elif Akbayrak, cuma günü saat 20.00 sıralarında Semen Yaylası'nda hayvan otlattığı sırada kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca gece yarısı sıralarında jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Giresun, Trabzon ve Ordu’dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarına Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri de katıldı.

GÜNDEM Giresun'da 11 yaşındaki Elif yaylada kayboldu: Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

SİS ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI

Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları için çevredeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları, yoğun sise rağmen 30 kilometrekarelik alanda aralıksız yürütüldü. 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal kameraların da kullanıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak çalışmalar Elif'in kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırıldı.

DHA Elif (11) ve ağabeyi Hasan Akbayrak (13) devlet korumasına alındı.

33 SAAT SONRA BULUNDU

Çalışmalar sürerken, yaylada dün günün ağarmasıyla sis kalktı. Jandarma, saat 05.00 sıralarında daha önce kontrol edilen ailenin evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin önünde küçük kızı fark etti. Su içtiği sırada bulunan Elif Akbayrak'ın siste yolunu kaybettiği ve iki geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlendi. Sisin etkisini yitirmesiyle yolu bulan Elif’in yaylaya döndüğü, gördüğü ilk eve uğrayarak su içtiği ifade edildi.

Soğukta üşüyüp ve acıkan bitkin haldeki Elif, jandarma ekiplerince kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Elif Akbayrak, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

GÜNDEM Yaylada kaybolan küçük Elif'ten iyi haber: 33 saat sonra sağ olarak bulundu

ELİF VE AĞABEYİ DEVLET HİMAYESİNE ALINDI

Bulancak Kaymakamlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, kaybolduktan sonra sağ bulunan Elif Akbayrak ile ağabeyi Hasan Akbayrak için acil koruma kararı alındığını bildirdi.

Elif Akbayrak ve ağabeyi Hasan Akbayrak'ın, eğitim ve sosyal hayatlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürmesi için devlet korumasına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler üzerine Elif ve Hasan Akbayrak kardeşlerin mevcut yaşam koşullarının psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilediği kanaatinin oluşması üzerine acil koruma kararı alınarak, 26.07.2020 tarihi itibarıyla devletin şefkat ve himayeleri altına alınmıştır."



OYNAT 00:00 Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar! Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..

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OYNAT 00:00 Kayıp Damla’dan sevindiren mesaj: Ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum Düzce'nin Gölyaka ilçesinde oturan ve kaybolan 17 yaşındaki Damla Horuz sosyal medya hesabından video paylaşarak “Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum. Ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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