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Girişimci öğretmenler köylülere örnek oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 4 öğretmen hobi olarak baktıkları 8 civcivi çoğaltarak bin 200 tavuklu çiftlik kurdu. Köylüye örnek olduklarını belirten Kimya Öğretmeni Güven Güneç, halka daha ucuz yumurta yedireceklerini söyledi.

04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv

Hakkari Yüksekova’ya 3 kilometre uzaklıktaki Güllüce köyünde 4 öğretmen bir araya gelerek hobi olarak baktıkları 8 civcivden bin 200 tavuklu çiftlik kurdu. Sivaslı Savaş Zengin, Diyarbakırlı Celal Bakıroğlu ve Yüksekovalı Fahrettin Vural ile Güven Güneç, hobi olarak başladıkları civciv işini büyüterek bin 200 tavukla ilçede bir ilki gerçekleştirdi. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede kendi girişimleriyle kurdukları çiftlikte bin 200 tavuğa bakan öğretmenler, birçok vatandaşa da örnek oldu.


YUMURTA ÜRETİMİ YAKINDA

Okulların tatil olması nedeniyle Celal Bakıroğlu ve Savaş Zengin memleketlerine giderken, çiftlikle Yüksekovalı öğretmenler uğraşmaya başladı. Fahrettin Vural, “Dört kişi olarak bu işe 8 civcivle başladık, şu an toplam bin 200 tavuğumuz var. Sağ olsun Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Bey’in yardımlarıyla bu işe girdik. Şu an 5 dönümlük arazide çiftliğimizi kurduk ve yakında yumurta üretimine de başlayacağız” dedi.

Kurdukları doğal ortamda köy tavuğu beslediklerini söyleyen Yüksekovalı Kimya Öğretmeni Güven Güneç ise, hobi olarak baktıkları civcivler sayesinde çiftlik kurduklarını belirtti. Güneç, “5 dönümlük alanda bin 200 tavuğun bakımını yapıyoruz. İlk önceliğimiz tavukların yumurtlaması ve ondan gelir elde etmektir. Daha sonra civciv üretimini geçeceğiz. Amacımız Yüksekova halkına daha ucuz yumurta yedirmek” diye konuştu.


Buzul üstünde yürürken kendilerini bir anda çukurda buldular: Kendime vurmaya başladım eşimle helalleştik
Buzul üstünde yürürken kendilerini bir anda çukurda buldular: Kendime vurmaya başladım eşimle helalleştik

Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşerek yaralanan Kemal Avcu taburcu edilirken, eşi Gülay Avcu'nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ortopedi Servisi'nde ki tedavisi devam ediyor. Olay anını gözyaşları içinde anlatan Gülay Avcu "Düştükten sonra ellerim de donunca hayatta kalabilmek için kendime vurmaya başladım. Kendi kendimi motive ediyordum bu şekilde ölemem diye. Ölmek istemiyorum diye de Allah'a dua ediyordum. Üzerinde durduğum buz kütlesi ise 2 ayağımın sığabileceği kadardı. Sağım solum uçurumdu. Kaysam direk aşağı düşeceğim. Eşimle helalleştik. " ifadelerini kullandı.

#Yüksekova
#öğretmen
#köylü
4 saat önce
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