Gündem Göksunun acı günü
İSTANBUL

Göksu’nun acı günü

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun annesi Fatma Göksu 86 yaşında vefat etti. Kalabalık bir cemaatle iş ve siyaset dünyasından pek çok kişi, dün merhume Göksu’nun ikindide kılınan cenaze namazında saf tuttu. Ardından merhume Göksu’nun naaşı memleketi Adıyaman’a gönderildi. q 2

Fatih Özer Yeni Şafak
Fatma Göksu'nun cenaze töreni
Fatma Göksu'nun cenaze töreni

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle Bağcılar Medipol Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun annesi Fatma Göksu 86 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Göksu için dün ikindi namazını müteakip Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Göksu’nun son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Merhume Göksu defin için memleketi Adıyaman’a gönderildi.

SİYASET DÜNYASI TÖRENE AKIN ETTİ

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Akif Çağatay Kılıç, Mustafa Demir, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Uysa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da katıldı.

BUGÜN GÖLBAŞI’DA TOPRAĞA VERİLECEK

  • Merhume Fatma Göksu için bugün Adıyaman Gölbaşı’da bulunan Günaydın Camiinden ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze töreninin ardından Göksu, Gölbaşı’nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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