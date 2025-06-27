Gön Han’da adım adım sona geliniyor

“Kayseri açısından, restorasyon açısından, tarihimiz açısından son derece önemli olan, bizim de çok önem verdiğimiz Gön Han’dayız. Gön Han yaklaşık 520 yıl önce Piri Mehmet Paşa tarafından Kapalıçarşı‘ya gelen esnafın, tüccarın kalabilecekleri bir han olarak yapılmış. 1400 metrekarelik bu alanda 3,5 sene önce büyük bir çalışma başlatmıştık. Şu anda zemin çalışmaları başladı. Gön Han’ın bütün izleri ortaya çıktı, odaları oluşturuldu ve restorasyonu tamamlandı. Esnafa da zarar vermemek için bütün çıkan hafriyat gün boyunca çuvallara konuluyor ve gece dışarı çıkartılarak kamyonlara yükleniyor. Şu ana kadar 5000 kamyona yakın bir hafriyat çıkmış durumda. Zeminle ilgili çalışmalar sürüyor. İnşallah çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirmeyi ve bu yazın sonunda burayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri’ye gerçekten paha biçilmez, çok önemli bir tarihi eseri kazandırmış olduk. 60-70 senedir kapısı kapalı olan, tamamen kaderine terk edilmiş bu eseri restore ederek Kayseri’ye kazandırmış oluyoruz. Hayırlı olsun.”