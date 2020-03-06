Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine gelen isim belli oldu Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine AK Parti'li Mustafa Tutuk seçildi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın rüşvet yolsuzluğu suçlaması ile görevden uzaklaştırılmasından dolayı bugün Yalova Belediyesi Meclisi'nde seçim yapıldı. 30 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk 17 oy alarak Yalova'nın yeni belediye başkanı oldu. Tutuk, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde, AK Parti Yalova Belediye Meclis 2. sırasından seçilmişti.

Haber Merkezi 06 Mart 2020, 15:42 Son Güncelleme: 06 Mart 2020, 16:30 AA