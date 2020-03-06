Gündem Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salmanın yerine AK Partili Mustafa Tutuk seçildi
YALOVA

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine gelen isim belli oldu

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine AK Parti'li Mustafa Tutuk seçildi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın rüşvet yolsuzluğu suçlaması ile görevden uzaklaştırılmasından dolayı bugün Yalova Belediyesi Meclisi'nde seçim yapıldı. 30 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk 17 oy alarak Yalova'nın yeni belediye başkanı oldu. Tutuk, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde, AK Parti Yalova Belediye Meclis 2. sırasından seçilmişti.

Haber Merkezi AA
Vefa Salman
Vefa Salman

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk getirildi.

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişlerinin önerileri doğrultusunda Belediye Başkanı Salman'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinin olağan toplantısında seçim yapıldı.

Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gündem maddesinin okunmasıyla başlayan oturumda, Başkan Vekilliği için iki aday yarıştı.

Mustafa Tutuk (ortadaki), Yalova'da özel öğrenci yurtları işletmeciliği yapıyor.

AK Parti'li üye Mustafa Tutuk'un, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 17 oyla Belediye Başkan Vekili seçildiği oturumda, diğer aday CHP'li üye Yavuz Bingöl 13 oyda kaldı.

Seçimin ardından üyelere hitap eden Tutuk, suçun varlığı veya yokluğunun hukukun konusu olduğunu söyledi.

Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması başkana uzandı: Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM
Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması başkana uzandı: Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı

Tutuk, şöyle konuştu:

  • "Başkalarının yokluğunun bizleri sevindirmeyeceğini beni ve arkadaşlarımı tanıyanlar bilirler. Sizlerin teveccühü sonucu belediye başkan vekilliği her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da çalışarak, üreterek, hep birlikte parti gözetmeden tüm meclis üyelerimizle süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova'mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Allah yardımcımız olsun, şehrimize hayırlar getirsin."

Daha sonra Tutuk, tebrikleri kabul etti.

Mustafa Tutuk kimdir?

  • 1973 Yalova doğumlu olan Mustafa Tutuk, Yalova Lisesi Mezunu. 2014 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tanıtım Medya Mezunu olan Tutuk, halen Siyasal Bilimler Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi. Elif Kız Öğrenci Yurdunun kurucusu olan Mustafa Tutuk, 3 dönem AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2 dönem Yalova İl Yönetim Kurulunda Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı ve son olarak da 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde, AK Parti Yalova Belediye Meclis 2. sırasından aday oldu ve Yalova Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması

  • Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
  • Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
  • Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.
  • Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yalova’da organize işler
GÜNDEM
Yalova’da organize işler
Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.