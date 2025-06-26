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Göynük'te 90 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı ev küle döndü: Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Göynük'te 90 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı ev küle döndü: Kendi imkanlarıyla kurtuldu

11:4026/06/2025, Perşembe
IHA
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Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 90 yaşındaki Fatma Kevşek'in yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Himmetoğlu köyünde 90 yaşındaki Fatma Kevşek'in yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yaşlı kadın ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ahşap evde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, ev küle döndü.


Öte yandan, alevlerin sıçrama tehlikesi olan bitişikteki ahırdaki büyükbaş hayvanlar da, ekipler ve köylülerin çabasıyla son anda kurtarıldı.




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