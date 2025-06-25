Isparta'da göl kenarında çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü

Olay, Isparta'nın Gelendost ilçesi Selçuk Mahallesi'nde, Isparta-Konya yolu üzerindeki bölge trafik istasyonu yanında bulunan sulama kanalının göl kenarındaki Ilgın bitki koruluğunda meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gelendost Belediyesi'ne ait 2 itfaiye tankeri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangının kontrol altına alınması zorlaşınca Yalvaç Orman İşletme Şefliği'nden bir arazöz daha bölgeye yönlendirildi. Ekipler ilk yangına müdahale ederken, aynı anda kanalın diğer ucundaki sulama pompası yakınlarında ikinci bir yangın daha başladı.