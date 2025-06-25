İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına MSB'den destek

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen orman yangınına, 4 helikopterimiz 62 sorti yaparak havadan etkili şekilde müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.