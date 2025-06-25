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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına MSB'den destek

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına MSB'den destek

22:2325/06/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksüz sürüyor.
İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksüz sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara MSB de destek verdi. MSB'den yapılan açıklamada orman yangınına 4 helikopterle 62 sorti yapılarak müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Aliağa ilçesindeki orman yangınına 4 helikopterle 62 sorti yapılarak müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen orman yangınına, 4 helikopterimiz 62 sorti yaparak havadan etkili şekilde müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yangına müdahale görüntülerine de yer verildi.



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