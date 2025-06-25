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Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

12:2125/06/2025, Çarşamba
AA
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Kumluca
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