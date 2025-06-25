Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
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