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Samanlık deposunda yangın: 200 balya saman kül oldu

Samanlık deposunda yangın: 200 balya saman kül oldu

14:2624/06/2025, Salı
IHA
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200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan samanlık deposunda yangın çıktı. 200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'daki yangın, Kaynarca Müezzinler Mahallesi'nde R.M.'a ait samanların içerisinde bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tarlaya da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.




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