​Gözler havada ekipler yolda ​

Bursa’da 17 ilçenin 1058 mahallesinde karla mücadele çalışmalarında alarmın verildiği ilk günden itibaren insanüstü gayret sergileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri sayesinde, kentte hayat normal seyrinde devam ediyor. Toplam 283 iş makinası ve 834 personelden oluşan 100 ekiple bir yılda kullanılabilecek 7 bin ton tuzu 3-4 günde tüketen Büyükşehir ekipleri, tuz takviyeleriyle karla mücadeleyi etkin şekilde sürdürüyor. Yoğun kar yağışına rağmen tüm ana arterleri ulaşıma açık tutan Büyükşehir, 500 kişilik ekiple ‘yaya hareketliliğinin yoğun olduğu merkezi bölgelerde’ kaldırımları kar ve buzdan temizliyor.
‘MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ’
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gündoğdu Mahallesi’nde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyip, günlerdir canla başla çalışan personelle sohbet etti. Kar yağışının ülkenin tamamında etkili olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Ulaşımın aksamaması adına, ilk günden beri meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda mücadelemize yoğun gayretle devam ediyoruz. Ekiplerimiz 17 ilçe ve 1058 mahallede yolların açılması noktasında büyük gayret gösterdi. Hatta bazı kırsal mahalle yollarını gün içerisinde 3-4 kez tekrar tekrar açmak durumunda kaldık. Şu an tüm yollarımız açık ancak ekiplerimiz görev başında. Meteorolojiyi anlık takip ediyoruz” diye konuştu.