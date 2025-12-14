Güllü’nün kızı cinayetten tutuklandı

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, soruşturmanın selametini sağlamak, delil karartılmasını ve tanıklar üzerinde baskı kurmasını engellemek ve kaçma şüphesini ortadan kaldırmak için "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak "ev hapsi" kararı verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezde yaşadığı ikamete götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





TUĞYAN GÜL ANNEYİ İTTİ

Sultan Nur Ulu ifadesinde, “Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi" ifadelerini kullandığı belirtildi.





NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUM

Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yaklaşık bir aydır annesi Gül Tut'un yaşadığı evde kaldığını, olay günü de evde olduğunu hatırlattı. Olay gününü anlatan Gülter, “Eve gittiğimizde annem evdeydi. Beraber film izlemeye karar verdik. Film izleyeceğimiz için annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. O gün annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti” dedi. Film izledikleri sırada bir ara odaya geçip eski nişanlısıyla yaklaşık 20 dakika görüntülü konuşma yaptığını söyleyen Gülter, salona geri geldiğinde Sultan ile annesinin film izlemeye devam ettiğini, içeri geldikten bir süre sonra filmi kapattıklarını daha sonra Sultanla odaya geçtiklerini söyledi. Gülter, Ulu'nun telefondan şarkı açtığını vurgulayarak, şarkı eşliğinde oynarken annesinin içeri geldiğini ve Ulu'nun elinden tutup oynatmaya çalıştığını ileri sürdü. Odada birlikte dans etmeye başladıklarını ifade eden Gülter, şunları kaydetti: “Biz kapıyla gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. O sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde 'güm' diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi göremeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken 'güm' diye ses duyduktan sonra annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Ç. ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık.”





Sinirli olduğum için o mesajları yazdım

Gülter, annesini öldürmek istediğine ilişkin ortaya çıkan mesajlarıyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Benim 'Annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla haziran ayında B. ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk, annem ile beni barıştırmıştı.”





Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum

Gülter, annesi Gül Tut'u öldürmek için herhangi bir sebebinin olmadığını iddia ederek, şunları anlattı: “Ne annem bana ne de ben ona husumet beslemiyorduk. Her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayının dış kuvvet ve temas varlığıyla olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki 'görüşürüz' ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki 'görüşürüz' kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi kesinlikle öldürmedim. Ben masumum.”



