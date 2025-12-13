Sultan Nur Ulu itiraf etti: Güllü’yü kızı Tuğyan attı

Sultan Nur Ulu’nun itiraflarının ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter’in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü’nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.