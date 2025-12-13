Sultan Nur Ulu itiraf etti: Güllü’yü kızı Tuğyan attı

Şarkıcı Güllü’nün ölümünde ilk itiraf geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı olan Sultan Nur Ulu'nun sorgusunda, “Güllü’yü kızı Tuğyan attı” dediği iddia edildi.
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki Sultan Nur Ulu’nun ifadesinde “Güllü’yü kızı Tuğyan attı” dediği iddia edildi. 26 Eylül'de Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gülter ile Ulu'nun ifadeleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde dosyada görevli 2 cumhuriyet savcısı tarafından İl Emniyet Müdürlüğünde alındı. Sorgu sırasında kamuoyunun merakla beklediği itiraf geldi. Sultan Nur Ulu’nun ifadesinde, “Güllü’yü kızı Tuğyan attı” dediği öne sürüldü. Gülter ise iddiaları reddetti. Ulu ve Gülter işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Avukatları çekildi
- Sultan Nur Ulu’nun itiraflarının ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter’in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü’nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.