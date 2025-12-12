Güllü soruşturmasında yeni görüntüler dosyada: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı konuştu

"DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNE YÖNELİK RAPOR TANZİM EDİLDİ"





Ayrıca kendisinin özel bir üniversitede alanında uzman adli tıp uzmanları ile bilirkişilerden aldıkları raporları dosyaya sunduklarını dile getiren Uçanok, şöyle devam etti:

"Adli camiada çok değer verilen bir hocamızdan bir rapor aldık biz. Kendisinin de üzerinde durduğu konular olay yerine gelerek keşif de yaptığı için ben yaklaşık 1.65 boyundayım Güllü hanım da benim boylarımdaymış. Hocalarımızın değindiği noktalardan biri pencere yüksekliğinin 74 santim olduğu yönünde. Benim boyumdaki bir insanın da iç bacak kası hizasından kafa hizasına kadar dışarıda kalıyor vücudumun bir bölümü. 3.53 promil alkol almış o gece. Son iki haftadır da hiç içmediği bir alkol olan şarap tüketmeye başlamış. Bu da diğer alkol türlerine göre biraz daha sarsıcı ve denge bozucu alkol türlerinden biridir. Bunun yanı sıra bu alkol eşiği ile birlikte ağır bir antidepresan ilacı da çıktı kan değerlerinde. İkisinin birleşimi söz konusu olduğu için burada çok ciddi bir denge problemi yaşayan birinin 74 santim yüksekliğindeki bir yerden düşmüş olabileceğine yönelik bir rapor tanzim edildi. Güllü hanımın alkol sınırı 3,5-4 arası yani koma durumu. Bir de bahse geçen antidepresan'la birlikte etkileşim olduğu için çok ciddi bir denge problemi yaşamış olma ihtimali zaten yönetmelikte çok alçak olan bir yerden düşme ihtimali kuvvet ve muhtemel."







