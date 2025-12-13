Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı

Güllü’nün şüpheli ölümü üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan deliller, teknik ve fiziki takip sonuçları ile tanık ifadeleri dosyaya eklendi. Soruşturma sürecinde, olay sırasında evde bulunan kişiler yakın takibe alındı.





Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve 2 kişinin, iddiaya göre valizlerini hazırlayarak yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. Şüpheliler, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.









“Kasten öldürme” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.





Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Dosyada yer alan diğer 3 şüpheli hakkında ise serbest bırakılma kararı verildi.





Soruşturmada en dikkat çeken gelişme, Sultan Nur Ulu’nun verdiği ifade oldu. Ulu, ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini ittiğini öne sürerek,





“Güllü ablanın yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti” sözleriyle cinayeti itiraf etti.







