Gümrükte kaçakçılığa geçit yok: Ticaret Bakanlığı sınır aşan sahtecilik suçlarına karşı Europol ve Interpol ile ortak çalışma başlattı

Europol Mali Suçlar Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Bölgesel Seminer", uluslararası temsilcilerin katılımıyla Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.





Sınır aşan sahtecilik suçları konusunda uluslararası düzeyde gerçekleşen gelişmelerin ve iyi ülke uygulamalarının karşılıklı paylaşılmasını hedefleyen seminerin açılışına, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Europol, Interpol ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi temsilcileri ile Bulgaristan, Fransa, Belçika, Yunanistan, İtalya, İspanya, Almanya ve Polonya'dan ilgili kamu idarelerinin yetkili temsilcileri katıldı.





Uçarmak, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın hem gümrük idaresi hem de diğer ticaret unsurları nedeniyle fikri mülkiyet haklarının korunmasının merkezinde yer aldığını söyledi.

Gümrük idaresi olarak uluslararası düzenlemelere paralel bir mevzuat düzenlemesi takip ettiklerini dile getiren Uçarmak, "Hiçbir zaman uluslararası düzenlemelerden geri kalmış değiliz, dünya ticaret ve gümrük örgütlerinin kabul etmiş olduğu standartların aynısını biz kendi mevzuatımızda uyguluyoruz. Gümrük Kanunu'nun 57'nci maddesinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali olduğuna dair herhangi bir iddiada bulunulduğu takdirde gümrük idaresi aktif olarak bu işin içine giriyor." dedi.





İşlemlerin tamamen elektronik olduğuna işaret eden Uçarmak, firmaların başvuru yaptığını, başvuru olmasa dahi fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali durumunda, işlemlerin resen durdurulabildiğini belirtti.





Uçarmak, bu hakların gümrükte korunmasının en önemli yolunun ise hak sahibinin işin peşine düşmesi olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak

'Gümrüklerde sahteciliğe karşı mücadele sürüyor'

Gümrük Kanunu'na göre üzerinde ya da iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretildiğini gösteren, o izlenimi uyandıran simge ya da işaret taşıyan eşyanın ithaline gümrük idaresinin doğrudan doğruya izin vermeyeceğini de belirten Uçarmak, bunun da fikri ve sınai mülkiyet hakları açısından önemli uygulamalardan biri olduğunu söyledi.

Uçarmak, 2022'de Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yaptıklarını dile getirdi.





Gümrük idaresinden ziyade çevrim içi alışveriş platformlarına yükümlülük getirdiklerine dikkati çeken Uçarmak, "Eğer fikri ve sınai mülkiyet hakkına sebebiyet verecek bir satış varsa, sahte bir ürünü, markayı orada satıyorsa, hak sahibi platforma başvurduğu takdirde, satıcı derhal onu ilandan kaldırmak zorunda. Bunun için bir mahkemeye, herhangi bir şekilde önceden başvuruya gerek yok." diye konuştu.





Uçarmak, ülke genelinde faaliyet gösteren 160 gümrük müdürlüğü ile gümrüklerde sahteciliğe karşı mücadelenin sürdüğünü ifade etti.





Fikri ve sınai mülkiyet hakkının korunmasının tek başına gümrük idarelerinin çalışmasıyla olamayacağını vurgulayan Uçarmak, bu konuda farkındalığı artırmak için hem ulusal hem de uluslararası çalışmalara aynı hızla devam ettiklerini söyledi.

'Türkiye ile işbirliği zorunluluk'

Europol AP COPY Birimi Başkanı Gianluca Sabatino, suçlulara ve suç örgütlerine karşı birlikte mücadelenin önemine işaret etti. Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalinin ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirten Sabatino, organize suç gruplarının da bundan istifade ettiğini dile getirdi.





Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Direktörü Carmen Parrilla Romero da fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinin kamu güvenliğini ve ekonomiyi etkileyen önemli bir sorun olduğunu söyledi. Romero, fikri mülkiyet suçlarının organize suçlarla da bağlantılı olduğunu, organize suç şebekelerinin yasa dışı ambalaj operasyonları ve hibrit üretimden de istifade ettiğini belirtti.





Buradaki mücadelede Türkiye ile işbirliğinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Romero, operasyonel bağlantıları, Türk gümrüğü, polisi ve piyasa denetim merceğiyle güçlendirmenin fikri mülkiyetin korunması açısından önemli olduğunu kaydetti.







