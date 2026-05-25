Gümüşhane’de köprü girişinde iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Çayırçukur köyü Çöplüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Ç. yönetimindeki 28 ADZ 640 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan G. idaresindeki tomruk yüklü 61 ABM 978 plakalı kamyon köprü girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürkan Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Nurullah Ç. ve Mülahim T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.