Güngenler de patladı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen “Kuyu-8” operasyonunda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan fenomen çift sorgulanmak için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheliler Neslihan ve İnanç Güngen'in, sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri anlaşıldı. Sahte "CE" belgeleri düzenleyerek, herhangi bir kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı "taksirle yaralama" suçuna sebep oldukları tespit edilen Güngen çiftinin, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikayetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu.