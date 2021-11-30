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ORDU

Hadis-i Şerifi üzerinden Prof. Erbaş'ı hedef alan CHP'li vekile tepki: Asıl Ordu senden utanıyor

Hadis-i Şerif okuduğu için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Hemşehrin olmaktan utanıyorum” diyen CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’yu ayağa kaldırdı. Erbaş’a destek için basın açıklaması yapan Ordulular, Adıgüzel’e “Asıl biz senden utanıyoruz” diye tepki gösterdi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Hadis-i Şerifi üzerinden Prof. Erbaşı hedef alan CHPli vekile tepki: Asıl Ordu senden utanıyor
CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel

Uluslararası İhtida Kongresi’ndeki konuşmasında “Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi yapar” Hadis-i Şerifi’ni okuduğu için linç kampanyasına maruz bırakılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a saldıranlar kervanına CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de katıldı. Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “DİB Ali Erbaş’ın bu şehirli olmasını, hemşehri olmasını dahi utanç verici buluyorum” dedi.

AYAĞA KALKTILAR

Mustafa Adıgüzel’in seviyesiz çıkışı, Ordulu hemşehrilerini ayağa kaldırdı. Aralarında Ordu Memur Sen, Ordu Diyanet Sen, Altınordu Din Görevlileri Derneği, ENSAR, İlim Yayma, TÜGVA, İHH ve Orimder’in de bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları, Ordu Memur Sen binası önünde ortak bir basın açıklaması yaparak, CHP’li vekile tepki gösterdi.

Ordulular, Erbaş’a destek için basın açıklaması yaptı.
Ordulular, Erbaş’a destek için basın açıklaması yaptı.

GURUR DUYUYORUZ

Grup adına açıklama yapan Ordu Memur Sen Başkanı İsmail Çelenk, Ali Erbaş’la gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

  • “Başkanımızın Ordulu olmasından ayrı bir gurur duyuyoruz. Buradan Ordu’nun ve Türkiye’nin en büyük STK’ları olarak sesleniyoruz: Tüm din görevlilerinin Diyanet çalışanlarının, başta Diyanet İşleri Başkanı’mızın Kur’an-ı Kerim’de ne yazıyorsa söylemesini, hadiste ne yazıyorsa toplumla paylaşmasını istiyoruz. Biz asıl 28 Şubatçılardan, üniversite önünde başörtülü mü değil mi diyerek insanların peruğuna asılanlardan utanıyoruz. Biz 12 yaşından küçükler Kur’an okuyamaz, Kur’an kursuna gidemez diyenlerden utanıyoruz. Biz şer odaklarıyla bir olup ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyerek İstanbul meydanlarında pankart açanlardan utanıyoruz.”

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Ordu Diyanet Sen Başkanı Kerim Alptekin de açıklamanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Alptekin, “Adıgüzel’in Twitter hesabından kendi hemşehrisi olduğu için utanç duyduğunu dile getirmesini şiddetle kınıyoruz. İslam dini konusunda evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan, insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan bir kurumun başında ülkemizin birliği ve beraberliği için kuşatıcı, kucaklayıcı mesajlar veren hocamızın hemşehrimiz olmasından bizler ise kıvanç duyuyoruz” dedi.

BABAM UMREDE ÖLDÜ!

Ordu’dan yükselen sert tepkilerin ardından CHP’li Mustafa Adıgüzel’den bir açıklama daha geldi. Adıgüzel, 28 Şubat sürecinde Müslümanlara zulmeden aktörlerin ‘benim annem de başörtülü’ savunmasını hatırlatan bir söylemle kendini savundu. Adıgüzel “Hayatını umrede kaybetmiş bir babanın oğlu olarak Diyanet kurumuna bakışımı da, din görevlileri ile ilişkilerimi de bölgemde herkes bilir…”

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