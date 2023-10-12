Hakkari Valiliği duyurdu: Eylem ve gösteriler geçici süreyle yasaklandı

Hakkari Valiliği
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: