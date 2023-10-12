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Hakkari Valiliği paylaştı: Terör inlerine böyle girildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Hakkari Valiliği, terör inlerinin yerle bir edildiği görüntüleri paylaştı.

09:45 . 12/10/2023 Perşembe
AA
Hakkari

Hakkari

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği belirtildi.


Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda, mavzer piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, 2 el bombası, el bombalarına ait 2 fünye, çeşitli ebatlarda 372 mühimmat, 10 gram uyuşturucu, 100 metre kablo ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.



#Hakkari
#mühimmat
#operasyon
#silah
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