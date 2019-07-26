Gündem Hakkaride 1 asker şehit oldu, 3 terörist öldürüldü
HAKKÂRİ

Hakkari'de 1 asker şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde bugün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede operasyonların halen hava destekli olarak devam ettiği belirtilerek, "Bu operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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