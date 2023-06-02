Hakkari'de askeri üs bölgesinde yedi metreyi aşan karla mücadele

​Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.





Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbir ve Düzpete askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü.









Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı Binbir Tepe askeri üs bölge yolu, 35 gün süren zorlu mücadele ile yeniden ulaşıma açılırken, Düztepe askeri üs bölge yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.















