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HAKKÂRİ

Hakkari’de define heyecanı: Büyük bir küp bulundu, çalışma durduruldu

Hakkari’de define heyecanı: Çalışma durduruldu

Hakkari’de hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küpün bulunması define heyecanına neden oldu. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri bulunan küple ilgili açıklama yaptı. Vatandaşlar bölgenin birçok noktasında define bulunduğunu iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Küpün kaldırılması esnasında küp kırıldı.
Küpün kaldırılması esnasında küp kırıldı.

Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küp bulundu. Durumun güvenlik güçlerine ve ilgili kuruma bildirmesi üzerine polis hafriyat alanında güvenlik önlemleri aldı. Belediyeye ait bir iş makinesi görevlilerin himayesinde küpün etrafını açmaya başlarken, heyecanlı anlar yaşandı. Küpün kaldırılması esnasında ise küpün yan tarafında kırılma meydana geldi. Görevliler tarafından bir çuvala alınan küp tutanak karşılığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İHA
Hafriyat çalışması sırasında bulunan küp.

Küple ilgili açıklama yapıldı


Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise küpün boş olduğunu belirterek hangi döneme ait olduğunun gönderecekleri Van Müzesi’nde yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacağını belirtti. Define bulundu heyecanı yaşayan vatandaşlar ise Hakkari bölgesinde birçok noktada define bulunduğunu iddia etti.

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