Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu: İlk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS öncesi videokonfreans yöntemiyle gençlerle buluşma gerçekleştirdi. Erdoğan'a ilk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" oldu. Erdoğan bu soruya, "Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir" şeklinde cevap verdi.