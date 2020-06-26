Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hakkaride hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü
HAKKÂRİ

Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, polis ve jandarmanın işbirliğiyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News
Yetmiş iki ev karantinaya alındı

Yetmiş iki ev
karantinaya alındı

​Şanlıurfa'da tehlike giderek artıyor.
Balıkesire 16 koyun gönderdi

Balıkesir'e 16 koyun gönderdi

Hayvanları telef olan Çelikel'e Beştepe'den telefon.
Beş bin polisle uygulama

Beş bin polisle uygulama

Araçlar teke tek arandı.
Türk ışını <br>dünyaya umut oldu

Türk ışını
dünyaya umut oldu

​Tedavi sonrası hastanın testi negatif çıktı.
Burak Yılmaz'ın gecesi

Burak Yılmaz'ın gecesi

​Beşiktaş-Konyaspor maçına siyah beyazlıların kaptanı damga vurdu.
Dört milyonu aştı

Dört milyonu aştı

​Dünya genelinde sayılar yükselmeye devam ediyor.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
FETÖ'nün hedefinde

FETÖ'nün hedefinde

​Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'a karşı algı operasyonu başlattılar.
Bu sayıyı <br>ilk kez açıkladı

Bu sayıyı
ilk kez açıkladı

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Kartondan <br>hastane kurdular

Kartondan
hastane kurdular

​Vaka sayıları hızla yükseliyor.
Erdoğan gençlerle türkü söyledi

Erdoğan gençlerle türkü söyledi

​Diyarbakır'dan bağlanan grup 'Fincanın Etrafı'yla mest etti.
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu teröristlere sessiz

Barolar bu teröristlere sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
Gençler merak ettiklerini sordu

Gençler merak ettiklerini sordu

"Sınav neden ertelenmedi?", "Genç işsizlik için ne diyorsunuz?".
YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.