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Hakkari’de kaçakçılık operasyonlarında 27 kişiye işlem yapıldı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından 15 gün süren operasyon ve çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 27 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

19:05 - 12/11/2023 Pazar
IHA
Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler

Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 26 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 297 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 773 adet gümrük kaçağı takı, 42 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 122 adet gümrük kaçağı şemsiye, 23 adet gümrük kaçağı bıçak, 160 adet gümrük kaçağı çakmak, 73 adet gümrük kaçağı kahve öğütücü, 18 adet gümrük kaçağı su ısıtıcısı, 276 adet gümrük kaçağı termos, 24 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati, 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 60 paket gümrük kaçağı puro ele geçirilmiş olup, 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" denildi.


#Hakkari
#operasyon
#jandarma
#gümrük
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