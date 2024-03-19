|
Gündem

Yoğun yağışların devam ettiği Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi

Kar yağışının iki gündür etkili olduğu Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimali göz önünde bulundurularak yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

21:47 - 19/03/2024 Salı
DHA
Hakkari'de kar yağışı etkili oluyor.
Hakkari'de kar yağışı etkili oluyor.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Hamile ve engelli kamu personelleri idari izinli sayılacak

Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 20.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.



#Yoğun Yağış
#Hakkari
#kar
#olumsuz hava koşulları
#Eğitime ara verildi
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...