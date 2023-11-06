Hakkari'de polis memuru motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Hakkari şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde Hakkari’nin etrafını saran dağların beyaza bürünmesi görüntüsü ile karşılaşan vatandaşlar, şehir merkezine ayrı bir güzellik katan karlı Sümbül Dağı’nı cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştılar.