|
Gündem

Hakkari'de polis memuru motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Hakkari'de görevli polis memuru, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğünden kazaya ilişkin yapılan açıklamada rahmet ve başsağlığı dilendi.

Semih Bozkuş
23:40 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trafik kazası (Arşiv)

Trafik kazası (Arşiv)

Motosikletiyle trafik kazası geçiren polis memuru hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli polis memuru, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, müdürlüğün bünyesinde görevli Yavuz Akyüzlü'nün bugün trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Akyüzlü'nün kazada hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.



#Hakkari
#TRAFİK KAZASI
#Yüksekova
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Troy ödeme sistemi nedir, nasıl kullanılır? Troy kart başvurusu nereden yapılır?