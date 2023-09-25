Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait cephanelik ele geçirildi

Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 doçka silahı,1 kanas uzun namlulu tüfek,1 bixi makinalı tüfek, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet 81 mm havan mühimmatı, 27 RPG-7 anti tank mühimmatı, 9 RPG-7 anti personel mühimmatı, 525 doçka mühimmatı, 29 RPG-7 sevk fişeği, 719 adet 7.62 mm kaleşnikof mühimmatı, 432 adet 7.62 mm bixi mühimmatı, 58 savunma tipi el bombası, 1 taaruz tipi el bombası,174 mekanik fünye, 38 el bombası fünyesi, 61 elektrikli fünye, 4 adet 81 mm havan mühimmatı başlığı,15 kaleşnikof şarjörü, 1 kanas şarjörü, 10 adet 50'lik boş doçka mayonu, 2 bixi mayonu, 1 çatal ayak,122 metre elektrik kablosu, 2 OG-7V mühimmatı, 132 kibrit başı eczası ve 2 elektronik devre kartı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.