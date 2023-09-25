|
Gündem

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait cephanelik ele geçirildi

Hakkariİ’nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah, mühimmat, patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

07:43 . 25/09/2023 Pazartesi
DHA
 Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Şemdinli kırsalında operasyon düzenledi

 Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Şemdinli kırsalında operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Şemdinli kırsalında operasyon düzenledi.


Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 doçka silahı,1 kanas uzun namlulu tüfek,1 bixi makinalı tüfek, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet 81 mm havan mühimmatı, 27 RPG-7 anti tank mühimmatı, 9 RPG-7 anti personel mühimmatı, 525 doçka mühimmatı, 29 RPG-7 sevk fişeği, 719 adet 7.62 mm kaleşnikof mühimmatı, 432 adet 7.62 mm bixi mühimmatı, 58 savunma tipi el bombası, 1 taaruz tipi el bombası,174 mekanik fünye, 38 el bombası fünyesi, 61 elektrikli fünye, 4 adet 81 mm havan mühimmatı başlığı,15 kaleşnikof şarjörü, 1 kanas şarjörü, 10 adet 50'lik boş doçka mayonu, 2  bixi mayonu, 1 çatal ayak,122 metre elektrik kablosu, 2 OG-7V mühimmatı, 132 kibrit başı eczası ve 2 elektronik devre kartı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.






#Hakkari
#PKK
#Cephanelik
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayseri'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 20 yaralı