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HAKKÂRİ

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Hakkaride terör örgütü PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait mühimmatlar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Ortakçı-1 Operasyonu başlatıldı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bu kapsamda Yüksekova'nın Yeşiltaş köyü kırsalında dün yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait parça, 3 şarjör ve 35 mühimmat, RPG-7 roketatar silahı, 2 başlıklı ve 2 başlıksız mühimmatı ile 2 sevk fişeği, elektrikli fünye, el bombası, 6 pil ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

AA

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