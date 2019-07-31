Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Dünya

Arakanlı Müslümanlar Myanmar'ın öngördüğü vatandaşlık formülüne karşı

Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların "sonradan vatandaşlık kazanmış kişiler" gibi ülkede yaşamasına izin vereceğini bildirdi. Arakan delegasyonu lideri M Mohibullah; Vatandaşlık garantisi verilmezse tek bir Arakanlı Müslümanın dahi Myanmar’a geri dönmeyeceğini vurgularken Özgür Rohingya Koalisyonundan Nay San Lwin; "Bizi yabancıymışız gibi sonradan vatandaşlığa kabul etme teklifi, varlığımızı ve tarihimizi silmek anlamına geliyor" dedi.