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HAKKÂRİ

Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Hakkari Şemdinli'de yol kenarında tespit edilen kayalıkların arasında gizlenmiş patlayıcılar imha edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kenarında kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli-Derecik kara yolunda icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında Bağlar köyü Zorgeçit mezrası bölgesinde yol kenarındaki kayalıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, ekiplerce imha edildi.

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