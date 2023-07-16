Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp dört kişi bulundu

Yazar, şair, editör Ayşegül Sözen Dağ’a çocuk şiiri ile ilgili sorularımızı ilettik. Ayşegül Sözen Dağ çocukların şiirle olan bağını kuvvetlendirmek için ebeveynlere, öğretmenlere ve şairlere büyük görevler düştüğünü söylüyor ve ekliyor: “Çocuğa görelik ilkesiyle, çocuğu içine çekecek şiirler yazmalıyız.”