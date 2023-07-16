|
Gündem

Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp dört kişi bulundu

Hakkari'de Cilo Dağı eteklerinde buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çabaları neticesinde yaralı olarak kurtarıldı. Kalan iki kişiyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

18:25 . 16/07/2023 Pazar
AA
Yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini kaydetti.

Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışma sonucu kayıp 4 kişiden 2'sinin yaralı kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Akbıyık, yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.


#arama kurtarma
#Buzul gölleri
#Hakkari
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor