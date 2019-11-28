​​Hakkari'den acı haber: 2 jandarma şehit oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmlere taş çıkartacak senaryo

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Güya bir CHP'li filmlere taş çıkartacak senaryoyla gizlice bizimle görüşmüş. Burası milletin evidir, herkes gibi CHP'lilerin de gelme hakkı var. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması telkininde bulunmadık. Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz" açıklamasında bulundu.