​​Hakkari'den acı haber: 2 jandarma şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.
1 asker daha şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.