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HAKKÂRİ

​​Hakkari'den acı haber: 2 jandarma şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 2 jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Hakkari'de 2 jandarma personeli şehit oldu.
Hakkari'de 2 jandarma personeli şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

1 asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdi.


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