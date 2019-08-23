Hakkımızı arayacağız

Göreve gelmeden önce hiçbir çalışanın işinden edilmeyeceğini taahhüt eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Medya AŞ'de çoğu gazeteci 50 kişinin işine son vermişti. Hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akitleri feshedilen çalışanlar adına İBB Saraçhane binasının önünde açıklama yapan Mihriban Çetinel, “İş Kanunu’nun 29. maddesine göre 184 kişilik bir şirket için yüzde 10’luk işçi çıkarma bile toplu işçi çıkarma sayılırken yüzde 25’i aşan bu işçi kıyımının hiçbir hukuki dayanağı yoktur” ifadelerini kullandı.

Medya A.Ş.’den çıkarılan gazeteciler.n

İŞİMİZİN HAKKINI VERDİK

Mihriban Çetinel, “Medya AŞ, 184 kişinin çalıştığı, İBB’nin proje, etkinlik, faaliyet ve hizmetlerini duyurduğu, İstanbullulara gerek haber gerekse kültür sanat alanında bilgilendiren yayın mecralarına sahip bir iştirak şirketidir. Çalıştığımız süre işimizin hakkını vererek üretme gayreti içinde olduk. Biz her zaman emekten ve çalışıp üretmekten yana olduk bu hahsız ve sebepsiz feshi şiddetle kınıyoruz” dedi.

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun seçim dönemi katıldıkları tüm program ve meydanlarda israrla kimseyi işten çıkartmayacaklarını söylediğini ifade eden Çetinel, “Verilen sözlere rağmen usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos tarihinde, aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir. Gecesini gündüzüne katıp bu şehre hizmet için çalışmış olan bizlere ‘Bankamatik çalışanı’ veya ‘trol’ olarak nitelendirenlere de hukuki olarak gerekenin yapılacağını bildiririz” şeklinde konuştu. İşten çıkartılan Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da “Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı?” ifadelerini kullandı.

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