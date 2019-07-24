Halisdemir’in adını sildirdi terfi bekliyor

TSK’da binlerce muvazzaf askerin heyecanla beklediği terfi ayı geldi çattı. Bir üst rütbeye yükselmeyi bekleyenler arasında Tekirdağ’da kışladaki mescide verilen “Şehit Ömer Halisdemir” ismini sildiren Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı da var. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kripto FETÖ’cülere yönelik operasyonlar tam gaz devam ederken kritik Ağustos ayı geldi.

EN KRİTİK TERFİLER

Hali hazırda TSK saflarında bulunan on binlerce subay bir üst rütbeye yükselmeyi bekliyor. TSK açısından en kritik terfileri albaylıktan generalliğe yükselecek isimler oluşturuyor. Bu terfiler en az 20 yıl boyunca TSK komuta kademesini ve milli güvenliği etkileme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle Ankara’da albaylıktan generalliğe yükselmeyi bekleyenlerin yer aldığı liste üzerinde yoğun bir mesai harcanıyor.

O İSİM DE LİSTEDE

Paşalıktan generalliğe yükselmeyi bekleyenler arasında komutası altındaki kışlaya mescit yapılmasını engellemeye çalışan, mescide verilen “Şehit Ömer Halisdemir” isminden rahatsız olan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı da bulunuyor. Karslı’nın paşalığa terfi ettirilip ettirilmeyeceği merak konusu oldu.

KAHRAMANDAN RAHATSIZ OLDU

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ 8’inci Mekanize Tugay Komutanlığı kışlasında bulunan ve sadece 40 kişinin ibadet edebildiği küçük mescidin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Kışlanın yemek işlerini yapan Nimet ve Bekard Gıda, durumdan haberdar olunca mescidin yapılmasına destek vermişti. 400 kişilik yeni mescide 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı verilmişti.

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İKİ AY SONRA ADINI DEĞİŞTİRDİ

Yeni mescit ibadete açılırken, o dönem Tugay Komutanı olan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, 2 ay sonra skandal bir talimat vermişti. Komutan Karslı, 22 Ağustos sabahı mescitten, Şehit Ömer Halisdemir’in adını kaldırtmıştı. Mescidin adı Kışla Mescidi olarak değiştirilmişti. Karar, birlik içerisinde büyük tepki çekmişti.

Yapılırken de zorluk çıkardı

Şehidin ismini mescitten kaldırtan komutanın, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkarmıştı. Bütün zorlamalara rağmen onarılan mescit açıldığı cuma günü “Burada namaz kılınamaz” ve “Ya bina çökerse” bahanesiyle kapatılmıştı. Ancak valilikten gelen onay yazısı ile mescit tekrar ibadete açılmıştı.