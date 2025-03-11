Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi: Ekran yüzleri bir bir istifa etti

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'de boy göstermesi sonrası, 5 isim istifa etti.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV YouTube kanalına konuk olup politik gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kütahyalı röportajı sonrası, kanalın ekran yüzlerinden Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu kanaldan istifa etti.
Halk TV, YouTube sayfasında, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile gündemdeki gelişmeler üzerine yapılan röportaj yayınladı.
Bu gelişme, kanalda program yapan isimlerin tepkisine neden oldu.
Ekran yüzleri bir bir istifa etti
Kayda Geçsin programını hazırlayan Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan kanaldan istifa etti.
Mahiroğlu: Röportajdan haberim yok
Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise söz konusu röportajdan haberi olmadığını, haberi olsa onay vermeyeceğini belirterek Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı istediğini fakat reddedildiğini söyledi.
"Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler"
"Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır"
diyen Mahiroğlu, "Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum. Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınladığını izleyicilerimize anlatmak için Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğimde, bu talebim reddedildi. Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez. Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır. Bu tutumu söz hakkının kutsallığına inanan tüm demokratlar, paydaşlar ve izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum."
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