Halk TV’nin patronu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yolsuzluk soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade ve yapılan araştırmalarda Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiği belirlendi. Bu nedenle Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.