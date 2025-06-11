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Halk TV’nin patronu hakkında yakalama kararı

Halk TV’nin patronu hakkında yakalama kararı

04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cafer Mahiroğlu
Cafer Mahiroğlu

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yolsuzluk soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade ve yapılan araştırmalarda Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiği belirlendi. Bu nedenle Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.



#Cafer Mahiroğlu
#Halk TV
#İhaleye Fesat Karıştırma
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