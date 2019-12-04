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POLİTİKA

Halkın parası reklama gitti

Göreve gelirken “İstanbul’un israf düzenini sona erdireceğim” vaadinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, parayı reklama harcadı. Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım duyuruları için açılan 5 ihale için İBB kasasından 2 milyon 104 bin lira çıktı

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu israfı önlemek yerine israfa davetiye çıkarttı. Belediyenin kasası reklam giderleri için sonuna kadar açıldı. İsrafın son örneği ise reklam giderlerine yansıdı. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. reklam ihalesine çıktı. Zen İstanbul Reklam ve Medya İletişim A.Ş’ye 4 ayda 4 ihale verildi. Firmaya 09-15 Ağustos tarihleri arasında “Gazetelerde bayram duyuruları yayınlanması hizmet alım işi” ihalesi için 172 bin 220 lira ödendi. Ekim ayında ise 2 ihale verildi.

Fotoğraf: Arşiv

KASA AÇILDI

24-26 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan “Organizasyon kapsamında tv, gazete, internet ve radyo reklamları yayınlanması hizmet alım işi” için 648 bin 544 lira yine 28-30 Ekim arasında yapılan “Organizasyon kapsamında Cumhuriyet Bayramı gazete, internet ve radyo reklamları yayımlanması hizmet alım işi” için ise 478 bin 370 lira ödendi.

2 MİLYON 20 GÜNDE ERİDİ

İsraf adı altında Yenikapı’da araç şovu yapan CHP’li İmamoğlu Kasım ayında da reklam ihalelerine hız kesmeden devam etti. Zen İstanbul Reklam ve Medya İletişim A.Ş’ye, Kasım ayında reklam ve duyuru ihalesi verildi. 09-12 Kasım tarihleri arasında “Organizasyon kapsamında 10 Kasım Atatürk’ü anma duyurusu gazete, internet ve radyo reklamları yayınlanması hizmet alım işi” ihalesi kapsamında firmaya 509 bin 500 liralık ödendi. Son olarak 11-14 Kasım tarihleri arasında “Organizasyon kapsamında gazete reklamları yayınlanması hizmet alım işi” için Zen Reklam Organizasyon LTD. ŞTİ’ye firmasına 295 bin 575 lira ödendi. Toplamda 20 günü kapsayan ihaleler için firmalara 4 ayda İBB’ tarafından 5 ihale verildi ve 2 milyon 104 bin lira reklama gitti.

REFERANS CHP’DEN

4 ayda 4 ihale kapan Zen İstanbul Reklam ve Medya İletişim A.Ş’nin internet sitesinde CHP ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı. Firmanın sitesinde yer alan referanslar kısmında CHP’yi referans olarak gösterdiği görüldü.

Hani zarar etmişlerdi

  • CHP’li İmamoğlu’nun İBB iştiraklerini zararla aldığı iddiası da çürüdü. İBB’ye bağlı 28 iştirakin hiçbirinin 2018 yılı içerisinde tek bir kuruş dahi zarar etmediği ortaya çıktı. İştirak şirketleri arasında yıllık geliri 407 milyon 756 bin 067 lira olarak hedeflenen Enerji A.Ş. 470 milyon 526 bin 214 liralık bir gelir sağlarken, İHE’nin yıllık gelir beklentisi 253 milyon 288 bin 435 lira olarak hesaplanırken yıl sonunda 279 milyon 753 bin 177 lira gelir sağladı. Medya A.Ş 71 milyon 636 bin 793 liralık bir gelir hedeflenirken, 95 milyon 712 bin 341 liralık kazançla yıl sonuna ulaşdı. İSTON A.Ş’den 513 milyon 219 bin 018 liralık bir gelir beklenirken, 519 milyon 262 bin 503 lira kazanç sağladı. Kültür A.Ş. 615 milyon 753 bin 131 liralık gelir hedeflenirken, 637 milyon 491 bin 143 lira olarak hedeflenenin üstünde bir bütçeyle yıllık bilançosunu kapattı.

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