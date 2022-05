Hamza Dağ'dan CHP'li Engin Özkoç'un 15 Temmuz iddiasına cevap: Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakınlarının kaçacağını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları büyük tepki çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP liderine şu sözlerle yanıt vermişti:

"CHP'nin başındaki zat, milletin şanlı direnişini televizyon karşısında keyif kahvesi içerken izlerken biz milletin emanetini, ülkemizin istiklalini korumak için Erol Olçok gibi yol arkadaşlarımızı, Abdullah Tayyip gibi daha 16 yaşındaki körpe delikanlılarımızı şehit verdik"

"BU ÜLKEYİ ALÇAKLARA TESLİM ETMEDİK"

Erdoğan, "Fakat tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti sokağa döküp kendisi saklandığını, Kılıçdaroğlu'nun ise TBMM'ye gitmek için yola çıktığını iddia etti.

Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"

HAMZA DAĞ: YILLARDIR HER SEÇİMİ KAZANAN DA SİZSİNİZ

Özkoç'un bu açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yanıt gecikmedi. Özkoç'un paylaşımını alıntılayan Hamza Dağ şu açıklamayı yaptı:

"Milletimizi meydanlara davet eden de Sn. Kılıçdaroğlu idi. Marmaray'ı siz yaptınız. Başörtüsü yasağını siz kaldırdınız. Hatta yıllardır her seçimi kazanan da sizsiniz.

Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz."

