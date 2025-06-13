Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2025 Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, eski bakanlarından Lütfi Elvan ve Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolünden isimler üyeleri katıldı.

FİKRİ ÜRÜNÜ DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Bin 657 öğrencinin mezuniyet heyecanını yaşadığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gaziantep’te faaliyet gösteren Hasan Kalyoncu Üniversitesi başta olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarımız, bu noktada stratejik bir rol üstlenmektedir. Sadece akademik bilgi üretmekle kalmayan, aynı zamanda bölge sanayisinin ihtiyaçlarını gözeten, iş dünyasıyla entegre programlar geliştiren bir yapıya sahiptir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin bu doğrultuda meslek yüksekokulu programlarını güçlendirmesi ve uygulamalı eğitime verdiği önem, bu sürece değerli katkılar sağlamaktadır. Üniversitenin bünyesinde yer alan teknopark, teknoloji transfer ofisi, girişimcilik ve prototiplememerkezleri; fikirleri ürüne, hayalleri projeye dönüştüren bir altyapı sunmakta ve öğrencilerine henüz mezun olmadan üretim döngüsünün aktif bir parçası olma imkânı sunmaktadır. Güneş enerjisi yatırımlarından dijital dönüşüm uygulamalarına, akademik yayın performansından çevresel sorumluluk projelerine kadar birçok alanda Türkiye’nin bilim ve teknoloji yolculuğuna somut katkılar sunmaktadır. Üniversite, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, İletişim, Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Turizm Fakülteleri aracılığıyla çok disiplinli bir eğitim yaklaşımını başarıyla sürdürmektedir. Bu hafta açıklanan TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin vakıf üniversiteleri arasında ilk 8’de yer alma başarısından dolayı üniversitemizi gönülden kutluyorum. Bu başarı girişimcilik kültürünün üniversitede ne derece güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. URAP Türkiye sıralamasında bir yılda 7 basamak birden yükselmesi, bilimsel üretim kapasitesinin artışını yansıtan bir diğer önemli gelişmedir. Ancak burada asıl altını çizmemiz gereken husus, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin fikri ürünü değere dönüştürme kabiliyetidir. Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre 10 patent ticarileştirme sözleşmesiyle “Patent Ticarileştirme Şampiyonu” ünvanına ulaşarak, vakıf üniversiteleri arasında Türkiye ikincisi olması; bilimsel bilginin ekonomik karşılığa dönüşmesinin en somut örneklerinden biridir. Bu başarı, sadece üniversite adına değil, ülkemizin kalkınma modeli açısından da örnek niteliğindedir” dedi.

76 OLAN ÜNİVERSİTE SAYISI 208’E ÇIKTI

AK Parti hükümetinin üniversitelerle ilgili politikasına dair de konuşan Yılmaz, “Geçmişte sadece belli ilgilerle sınırlı olan üniversiteler şu anda 81 ilimizde çocuklarımıza, gençlerimize katkıda bulunuyor. 76'ı olan üniversite sayısını 208'e çıkarmış durumdayız. Bunu yapmamızın en temel sebebi fırsat eşitliği. Biz diyoruz ki bir gencimiz, bir çocuğumuz nerede doğmuş olursa olsun en ücra bir ilimizin, ücra bir kasabasında köyünde de doğmuş olsa bizim görevimiz hükümet olarak o çocuğumuza fırsat eşitliği sunmaktır. Belli imkanları kullanabilme ortamı sağlamaktır. Bunu kullanıp kullanmamak sizin elinizde. İşte bunun için bu üniversiteleri kurduk, bu hizmetleri sunuyoruz. Sadece üniversitelerin sayısını arttırmadık, üniversitelerimizin kalitesini, niteliğini de arttırdık. Bakın bundan 22 yıl önce sadece 9 bin makale yayınlıyormuş üniversitelerimiz. Bilimsel makalelerini kastediyorum. Bugün bu sayı 49 bine ulaşmış. Yine dünyada en çok akademik yayın yapan ülkeler sıralamasında Türkiye 22. sıradayken bugün 17. sıraya gelmiş durumdayız. Bunlar ülkemizin başarıları. Sadece eğitim kurumları kurmakla kalmadık, yurtlara da büyük yatırımlar yaptık. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002’de sadece 182 bin yatak kapasitesi varmış yurtlarımızda. Bugün 862 yurdumuz var, 1 milyona yakın yatak kapasitesi var yurtlarımızın. Bu gerçekten uluslararası göstergelerle de en ileri olduğumuz alanlardan bir tanesi. Çünkü biz istiyoruz ki üniversitelerimizde öğrencilerimiz hiçbir vakti engelle uğraşmadan okullarına eğitimlerini sürdürsünler. Burslar veriyoruz. Ön lisans ve lisans öğrencilerimize 3 bin lira. Yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira. Doktora öğrencilerimize 9 bin lira burs veriyoruz. Gençlerimiz mezun olacaklar. Mezun olunca iki şey önemli bana göre. Bir, iyi bir iş kurmaları lazım. İki, iyi bir eş bulmaları lazım. Evlenme ve iş kurma. Bu iki mesele çok çok kıymetli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

20 BİN ÖĞRENCİ MEZUN ETTİK

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, törende yaptığı konuşmada eğitime verdikleri önemi vurgulayarak gelecek nesillere inanan, ülkesine ve milletine sevdalı bir aile olduklarını ifade etti. Kalyoncu, “Her daim insanı odağımıza alarak, “Güçlü Türkiye” hayaliyle ülkemize hizmet etme gayretinde olduk. Rahmetli Ağabeyim Hasan Kalyoncu insana ve bir milletin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğuna inanıyordu. Bu vizyonla; tam 45 yıl önce Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurduk. Bugüne kadar 30 bin öğrencimize eğitim bursu verdik; öğrenci yurdu, kreş ve anaokulu açtık. Vakfımızın ilk projesi 1998 yılında kurduğumuz Erdem Koleji oldu. Vakfımızın ikinci projesi, hizmetlerini taçlandıracak bir üniversite kurmaktı. Böylece 2008 yılında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni kurduk. Ne mutlu ki şu ana kadar ülkesine hizmet etmeye sevdalı 20 bine yakın mezun verdik. 17 yıla büyük başarılar sığdırdık. Öğrenci memnuniyeti, doluluk oranı, mezun istihdamı ve bursluluk oranlarında ilk 10’a giren bir üniversitemiz var” diyerek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONUNA SAHİP ÇIKIN

Törende mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Cemal Kalyoncu “Güçlü devletler güçlü milletlerle var olurlar. Güçlü milletler ise bilgi ve hikmet sahibi kişilerle ayakta kalırlar. Emek vermeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbal mücadelesi kazanılamaz. İnsanlığın gelişmesine ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için kendinize büyük hedefler koyun. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışın, kendinizi sürekli geliştirin. Hiçbir zaman değerlerinizden vazgeçmeyin, zorluklarla karşılaştığınızda asla pes etmeyin. Her daim güzel ahlâk sahibi olun, adaletli olun. Bu yolculukta hayatın ve ailenizin değerini bilin.Bizler her daim sizlerin yanınızda olacağız. Hayatın her alanda ortaya koyacağınız katkılarla insanlığın yolunu aydınlatacağınıza, "Büyük ve Güçlü Türkiye” vizyonuna ve değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

HİKAYELERİNİZİ BAŞARIYLA TAÇLANDIRIN

Kalyoncu, ülkesine, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı vatan evlatlarını özveriyle yetiştiren tüm velilere teşekkür ederek; odağında insani değerler olan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirdikleri için Hasan Kalyoncu Üniversitesi mensubu akademisyenlerle de gurur duyduğunu ifade etti. Törende konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, "Bilginiz, birikiminiz ve vizyonunuzla sadece bireysel başarılar değil, toplumsal faydalar da üretecek, ülkemizin yarınlarına ışık tutacaksınız. Bu yeni yolculukta en büyük gücünüz, kendinize olan inancınız ve güveniniz olsun. Unutmayın ki sizler, dünyanın yeniden şekillendiği, yeni hikâyelerin yazıldığı bir çağın mezunlarısınız. Hikayelerinizi başarılarınızla taçlandırarak yazarken yalnızca kendinizi değil, dünyayı da dönüştürebilirsiniz Tüm mezunlarımızı ve ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

BİN 657 ÖĞRENCİ KEP ATTI