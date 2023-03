Hasene Ramazan'ı Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nde

Arama kurtarma ekipleri, seyyar fırın, seyyar aşevleri, her türlü acil ihtiyaçlara yönelik yardım faaliyetleri gibi çalışmaları deprem bölgesinin nerdeyse her noktasında yürüten Hasene, şimdi de Kahramanmaraş'ta Ramazan Özel Etkinlikleri ile Ramazan sevincini az da olsa yaşatmak üzere bir dizi faaliyetleri hayata geçirdi.

Diğer bölgelerle beraber sadece Kahramanmaraş'ta her akşam özel kaplarla 1000 kişilik iftar, özel iftar çadırlarında dağıtılmakta.

Her gün sabah namazında cemaate, 10.00-11.30 arasında hanımlara özel ve öğle namazı öncesinde de yine cemaate yönelik mukabele programları ile üç mukabele takip ediliyor. Böylece Abdülhamid Han Camii'nde yaklaşık on yılı aşkındır her öğle namazı okunan mukabele geleneği depremin meydana getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen yaşatılmaya çalışılıyor.