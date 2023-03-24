Hasene Ramazan'ı Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nde

Merkezi Almanya'da bulunan İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatının Türkiye oluşumu üst çatısı altında faaliyet gösteren ve Mazlum ve mağdurlar için el ele düsturu ile faaliyet gösteren Hasene Vakfı çok sayıda gönüllüsü ile deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.





Arama kurtarma ekipleri, seyyar fırın, seyyar aşevleri, her türlü acil ihtiyaçlara yönelik yardım faaliyetleri gibi çalışmaları deprem bölgesinin nerdeyse her noktasında yürüten Hasene, şimdi de Kahramanmaraş'ta Ramazan Özel Etkinlikleri ile Ramazan sevincini az da olsa yaşatmak üzere bir dizi faaliyetleri hayata geçirdi.





Diğer bölgelerle beraber sadece Kahramanmaraş'ta her akşam özel kaplarla 1000 kişilik iftar, özel iftar çadırlarında dağıtılmakta.





Abdülhamid Han Camii'nde kurulan çok amaçlı 1000 ve 250 M2 lik çadırlarda vakit namazları ve teravih namazları kılınıyor, mukabeleler okunuyor.





Her gün sabah namazında cemaate, 10.00-11.30 arasında hanımlara özel ve öğle namazı öncesinde de yine cemaate yönelik mukabele programları ile üç mukabele takip ediliyor. Böylece Abdülhamid Han Camii'nde yaklaşık on yılı aşkındır her öğle namazı okunan mukabele geleneği depremin meydana getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen yaşatılmaya çalışılıyor.





Etkinlik kapsamında çocuklar da unutulmamış. Her gün saat 14.00-15.00 arası çocuklara özel film gösterimi ile 15.30-17.30 arasında da yine çocuklara özel Ramazan Etkinlikleri icra ediliyor. Çocuklara yönelik etkinliklerde, Hacivat Karagöz, Nasreddin Hoca, orta oyunu, çocuk şarkıları eğlenceli ramazan yarışmaları ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.





Her akşam teravih namazı Abdülhamid Han Camii İmam Hatip ve müezzinleri ile birlikte kadın erkek Kahramanmaraş'ın her bölgesinden gelen bütün cemaatin kalabalık katılımı ile eda ediliyor.





Teravih namazı sonrası yapılan etkinliklerle, mübarek Ramazan ihya ediliyor, insanlarımızın moral motivasyon desteği güçlendiriliyor.

Programlarda konuk olan tanınmış hafızların Kur'an tilavetleri, Mustafa Demirci, Ender Doğan, Ömer Karaoğlu gibi tasavvuf ve ezgi müziğimizin güzide sanatçıları, konuşma ve sohbetleri ile yoğun ilgi toplayan Bekir Develi, Sertaç abi tanınmış yüzlerle berabe bir çok akademisyen hocalarımız ve Almanya'dan gelen hatiplerle programların dolu dolu geçeceği görünüyor.





Vakfın tüm dünyadaki yardım ve destek faaliyetleri haseneorgtr sosyal medya hesapları ve hasene.org.te web sitesi üzerinden daha yakından takip edilebilir.





Ramazan Ayı boyunca teravih namazı sonrası devam etmesi planlanan etkinlikler:





25 Mart 2023 Cumartesi

Bekir Altaş - Sohbet

Mustafa Demirci - İlahiler





26 Mart 2023 Pazar

Ender Doğan - İlahiler





27 Mart 2023 Pazartesi

Osman Yağmur - Sohbet

Uniad İlahi Grubu - İlahiler





28 Mart 2023 Salı

Fatih Kaya - Kuran Tilaveti

Prof.Dr.Mehmet Emin Maşalı (İstanbul Eski Müftüsü) - Sohbet





29 Mart 2023 Çarşamba

Muhammet Turhan - Sohbet

Asım Akkuş - İlahiler





30 Mart 2023 Perşembe

Abdulaziz Yılmaz - Sohbet

Mesut Gülbahar - Sohbet

Tayyip Koç - Kuran Tilaveti





31 Mart 2023 Cuma

Ömer Karaoğlu - Ezgiler





1 Nisan 2023 Cumartesi

Prof. Dr. Saffet Köse Sohbet





2 Nisan 2023 Pazar

Agâh - Alvarlı Efe İlahileri





3 Nisan 2023 Pazartesi

Celil Yalınkılıç - Sohbet





4 Nisan 2023 Salı

Bekir Develi - Söyleşi





5 Nisan 2023 Çarşamba

Murat Irkılata - İlahiler





6 Nisan 2023 Perşembe

Hasan Basri Balcı





7 Nisan 2023 Cuma

Aşk-ı Dua: Erol Çalı - Tansu Can











