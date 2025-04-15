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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

20:3415/04/2025, Salı
AA
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İhbar üzerine yangın çıkan bölgeye ekip gönderildi.
İhbar üzerine yangın çıkan bölgeye ekip gönderildi.

Hatay'da İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



#Hatay
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#orman yangını
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