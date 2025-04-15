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Dumanlar içerisinde kalan yolcu otobüsünde büyük panik

Dumanlar içerisinde kalan yolcu otobüsünde büyük panik

18:3915/04/2025, Salı
IHA
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hazırda bekledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hazırda bekledi.

Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motorunda yaşanan arıza sonucu bir anda dumanlar içerisinde kaldı. Araçta yangın çıktığının düşünülmesi üzerine yolcular panikle aracı boşalttı. Müdahale anları ve vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Hatay'da motorunda arıza meydana gelen yolcu otobüsünün dumanlar içerisinde kalmasıyla vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde yaşandı. Antakya istikametine ilerleyen Ege VİP firmasına ait yolcu otobüsü, motorunda yaşanan arıza sonrası Kıcı mevkiinde dumanlar içerisinde kaldı. Araçta yangın çıktığının düşünülmesi üzerine yolcular panikle aracı boşalttı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de hazırda bekledi. Otobüs kaptanı ve muavinin yangın olduğunu düşünerek müdahale etmeye çalıştığı anlar ve vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.



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