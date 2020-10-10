Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu.

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DHA

Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

Dumandan etkilenen itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Vatandaşlar evlerini boşalttı

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı.

DHA

Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Valiliğinden yangınla ilgili açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir" denildi.





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OYNAT 00:59 Hatay'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor Hatay'da dün çıkan ve halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. BiP'te paylaş

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