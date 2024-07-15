Hatıralar baki: Şehitler adına 300 bin fidan

15 Temmuz’un sembol ismi Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin, Eren Bülbül, Yasin Börü gibi terör kurbanı kahramanların isimleri çocuklarda yaşatılıyor. FETÖ kalkışmasında darbeci general Semih Terzi’yi vurarak tarihin seyrini değiştiren isimlerden olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adını devletin yanı sıra vatandaşlar da yaşatıyor.
BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ
Halisdemir’in ismi memleketi Niğde’de üniversiteye verilirken, ülkenin 4 bir yanında yer alan cadde, sokak, park, hastane, lise ve ilkokula da verildi. Niğde'de kahramanımız Halisdemir adına hatıra ormanı oluşturulurken adı ayrıca 15 Temmuz'dan 1 ay sonra Niğde Üniversitesi'ne verildi. Bunun yanı sıra Halisdemir ismini taşıyan Türkiye’de toplam 35 kişi bulunuyor. Şehitler için ‘Bir ölürüz bin diriliriz’ sözü 35 kişi ile adeta hayat buldu. Darbecilere geçit vermeyerek şehit olan Ömer Halisdemir ismini 9 kişi ile İstanbul en çok verirken, Ankara’da 3, memleketi Niğde’de aynı isimle 2 kişi bulunuyor.
SINIFLARDA DA İSMİ YAŞIYOR
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Büyükpınar Ortaokulu ve İlkokulu'ndaki sınıflara, "15 Temmuz Şehitlerini Sınıflarımızda Yaşatıyoruz Projesi" kapsamında aralarında Astsubay Ömer Halisdemir'in de bulunduğu şehitlerin ismi verildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir lisede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşenlerden bir kısmının isimleri sınıflara verildi. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çubuk Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz şehitlerinin hatıralarını yaşatmaya çalışıyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur’un ismi tören alanına ve Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek’in ismi atış alanına verildi. Hatay'da bir okul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlardan bazılarının fotoğraflarını ve hayat hikayelerini sınıfların kapısına astı.
ADLİYE KAHRAMANI SEKİN
İzmir adliyesinde teröristlere geçit vermeyerek kahramanca şehit olan Polis Memur Fethi Sekin ismi ise 2 İstanbul, 1’i Ankara’da olmak üzere 13 kişide bulunuyor.
Şehitler adına 300 bin fidan
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminde şehit olanların anısını, kurduğu ormanlarda yaşatıyor. Bu ormanlarda 15 Temmuz anma programlarında şehitler yad edilirken yeni fidanlar da dikiliyor. OGM tarafından 81 il valiliğiyle koordineli yürütülen çalışmalarla, darbe girişiminde şehit olanların anısını yaşatmak için "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları" tesis edildi. İlk fidanın 1 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toprakla buluşmasının ardından, hatıra ormanları kısa zamanda ülke geneline yayıldı ve sayıları her geçen gün arttı. Tesis edilen ormanlar, şehir merkezlerine yakın, vatandaşların ziyarette bulunabileceği, tören için halkın rahat ulaşım sağlayabileceği yerlerden seçildi. Bugüne kadar 4 bin 700 dekar alan ağaçlandırılarak 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ormanlara, 15 Temmuz gecesi yaptıkları kahramanlıklarla tarihe geçen Ömer Halisdemir başta olmak üzere şehit isimleri ile darbe girişiminin merkezlerinden olan Kahramankazan gibi yerleşim yerlerinin isimleri verildi.