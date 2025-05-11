Hava Harp Okulu yenilendi: Taşınmayacak

İstanbul'daki Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Son günlerde medyada Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı öne sürüldü. Ancak Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik bir karar alınmadığı öğrenildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, yerleşke için alternatif konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edildiği kaydedildi. Hava Harp Okulu ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlandı. Okulun risklere karşı sağlamlaştırıldığı ve taşınmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

Hava Harp Okulu taşınacaksa bile en uygun yerin İzmir değil Konya olduğu belirtiliyor. Hem havacılık faaliyetleri hem de güvenlik açısından Konya'nın daha uygun olduğu kaydediliyor. Konya'da konuşlu bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, başta Anadolu Kartalı olmak üzere havacılık dünyasının gözde uluslararası ve milli tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor. Bu tatbikatlarda ağırlıklı olarak elektronik harp teknikleri eğitimi veriliyor. Üssün kısa süre içinde elektronik harp mükemmeliyet merkezine dönüştürülmesi öngörülüyor.